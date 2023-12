Exposition Africa Today Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 20 janvier 2024 14:00, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Africa Today 20 janvier – 31 mars 2024 Ferme d’en Haut Gratuit

L’Afrique s’expose à la Ferme d’en Haut.

Africa Today est un récit de la création contemporaine du continent africain de 1950 à nos jours.

Les artistes qui s’expriment sont fiers, poètes, revendicateurs, questionnent leur Histoire et leur identité, content des récits multiples inspirés des traditions et du présent.

Le public est confronté à l’émotion et la poésie des œuvres de Joël Andrianomearisoa, la contemporanéité ancrée dans la tradition de celles d’Ishola Akpo, la remise en question des savoirs universels d’Aïcha Snoussi, la tradition des premiers portraitistes de Bamako tels que Malick Sidibé et Seydou Keïta, ou encore les dessins sacrés de Frédéric Bruly Bouabré.

Les artistes exposés sont originaires du Bénin, de la Tunisie, de l’Afrique du Sud, du Nigéria, du Congo, du Mali, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar, de la Tanzanie. Tous ont été exposés au Musée de la Fondation Zinsou, créée en 2005 par Marie-Cécile Zinsou au Bénin pour rendre l’art contemporain accessible à tous.

Dans la cour de la Ferme, vous découvrirez des sculptures de l’artiste Amadou Ba, artiste sculpteur-designer.

Gratuit, visite le samedi et dimanche de 15h à 19h et sur réservation pour les groupes villeneuvois en semaine au 03 20 61 01 46 ou lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

Vernissage le 19 janvier à 18h30, visible jusqu’au 31 mars 2024.

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« link »: « mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:00:00+01:00

2024-03-31T15:00:00+02:00 – 2024-03-31T19:00:00+02:00

Afrique art

Iyàmi d’Ishola AKPO, Série AGBARA Women / Projet AGBARA Women, 2020.