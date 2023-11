Concert Naïram, proposé par Jazz à Véd’à Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 14 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Naïram, proposé par Jazz à Véd’à Dimanche 14 janvier 2024, 17h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Jasmine fonde le quintet Naïram en 2021. L’esthétique spécifique du groupe doit beaucoup à l’originalité des mélanges de timbres. Le répertoire de compositions originales privilégie l’improvisation et l’interaction, et se fonde sur une rythmique vive et expressive, inspirée de l’Afrique de l’Ouest et suggérée par le jazz actuel londonien. Les éléments du jazz traditionnel, influencés par Maisha, Nubya Garcia, ou bien Ezra Collective ; qui se combinent alors caractérisent la musique de Naïram, une musique accessible à un large public.

Jasmine Lee : Contrebasse / Composition – Mateo Roussel : Batterie – Marion Delmont : Guitare électrique/Alexandre Aguilera : Flûte traversière – Nicolas Audouin : Clarinette.

1re partie : « Aâma », constitué au hasard des rencontres en 2023, le quintet Aâma propose un mélange de saveurs musicales, un jazz ouvert sur les musiques traditionnelles, la chanson, les expérimentations sonores… toujours dans une quête de liberté et d’universalité.

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 31 90 50 »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq