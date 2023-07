Concert Benjamin Moussay trio, proposé par jazz à Véd’à Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 10 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Benjamin Moussay trio, proposé par jazz à Véd’à Dimanche 10 décembre, 17h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Benjamin Moussay trio

Benjamin Moussay – piano

Eric Echampard – batterie

Arnault Cuisinier – contrebasse

Quinze années d’une longue aventure en trio lient les trois protagonistes de ce projet. Après “Swimming Pool”, qui explorait un univers aquatique cher à Benjamin Moussay, puis “On Air”, décollage tellurique vers la stratosphère du rock, les voici sur un nouveau terrain de jeu: “Entangling Ground”. Inspiré par “L’Art de la Guerre” de Sun Tzu, les voici de retour sur terre, dans l’arène, en terrain difficile, encerclés de toute parts, et nos trois musiciens vont devoir user de tout leur talent pour se sortir de cette situation délicate. Rythmes, corps à corps, trêves passagères, attaques subites, espions infiltrés seront de la partie où il s’agira d’explorer ce qui nous ancre au plus profond du sol et de nous-même.

Proposé par Jazz à Véd’à

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 31 90 50 »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

Service culture, ville de Villeneuve d’Ascq