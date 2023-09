Concert Grand Blanc + Run Run Jump Punch + Coeur Kaiju Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 8 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Grand Blanc + Run Run Jump Punch + Coeur Kaiju Vendredi 8 décembre, 20h30 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Après 1 EP, 2 albums et une tournée marathon autour du monde, Grand Blanc a décidé de prendre le Temps.

Le temps de se ressourcer, le temps de repenser le groupe, de resserrer encore plus leurs liens en s’isolant près d’une année dans une maison en pleine campagne picarde. C’est ce nouveau lieu et la contemplation quotidienne de la nature qui a donné cette nouvelle mutation du groupe. On note déjà la présence de nouveaux instruments, comme la prédominance de la harpe de Camille ou un gout pour la suspension et la narration sur ce nouveau titre, réalisé en huis clos avec Adrien Pallot. Pilule Bleue, premier extrait d’un album à venir, témoigne donc du retour de Grand Blanc, sur de nouveaux territoires qu’ils ont patiemment apprivoisés, signé sur leur propre label, le bien nommé PARAGES.

Coeur Kaiju, trio indie-pop, est un groupe mixant pop moderne (Phoenix, L’Impératrice, Gossip) et influences 80’s (Blondie , Tears for Fears, Kate Bush). Les musiciens ont à eux trois respectivement parcouru la France et l’Europe avec leurs formations précédentes et ont partagé la scène avec des artistes aussi éclectiques que Ash, Anathema, Naive New Beaters, Stuck In the Sound. Run Run Jump Punch est un trio survitaminé qui balancent des compositions instrumentales très rock inspirées de l’univers musical des jeux vidéos. Leur show rodé sur les routes et les scènes de la région et au-delà est un puissant euphorisant.

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq