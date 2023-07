Halloween : animations et déambulations Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 29 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Halloween : animations et déambulations Dimanche 29 octobre, 14h00 Ferme d’en Haut Entrée gratuite

– Labyrinthe : Oserez-vous vous aventurer dans ce réseau compliqué de chemins, de galeries dont on a peine à sortir? Oui ! mais seulement si vous arrivez à résoudre l’énigme !

– Echassiers : Magie Noire et Magie Blanche, une ombre noire déambule et impressionne les visiteurs par sa hauteur. Symbole de la magie noire, elle inspire le respect et sera crainte ! Heureusement, son acolyte Magie Blanche sera là pour apaiser la courroucée Magie Noire.

– La Clairière enchantée : Comme au cœur des bois, les enfants réalisent une activité manuelle originale… la réalisation d’un attrape rêve !

Ces 3 animations sont proposées par la compagnie Un Eléphant dans le boa.

– Gaël et Heri sont magiciens (magie nouvelle/comédie-magie) et mentalistes (mentalisme/storytelling)

Gaël est un adepte de la magie nouvelle « un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel ». Il aime jouer avec le réel en y apportant une touche d’humour. On raconte qu’il est capable de faire apparaître un poireau derrière votre oreille !

Heri est un adepte du mentalisme, cette discipline où l’artiste semble lire dans les pensées. Le fait-il vraiment ? Il y ajoute un peu de bagout, des émotions et de beaux proverbes.

Ces deux artistes, en alliant leurs styles, mêleront rires, émerveillement et enchantement en venant à votre rencontre tout au long de l’après-midi pour vous proposer des tours de close-up incroyables !

– atelier masques proposé par CarréRond et bien d’autres surprises !

Gratuit, sans réservation (petite attente possible devant les ateliers)

La Ferme d’en Haut, l’Office de Tourisme, le musée du château de Flers et le parc archéologique Asnapio de Villeneuve d’Ascq s’associent, pour vous faire frissonner lors de cet événement! Infos ici: QRcode

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:00:00+01:00

Service Culture, mairie de Villeneuve d’Ascq