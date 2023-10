Cet évènement est passé Stage vidéo – Thriller d’Halloween à la ferme Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Stage vidéo – Thriller d’Halloween à la ferme Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 23 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Stage vidéo – Thriller d’Halloween à la ferme 23 – 27 octobre Ferme d’en Haut Réservé aux jeunes villeneuvois – 35€ – Inscriptions au 03 28 80 54 25 Du 23 au 27 octobre 2023, à la Ferme d’en Haut et à la Ferme Dupire, découvre le jeu d’acteur, la prise de vue et la prise de son en participant au tournage d’un court-métrage ! Une parodie de thriller sur fond d’Halloween… avec le Centre Info Jeunes (CIJ) de l’OMJC

Informations : Le stage est réservé aux jeunes villeneuvois (12 participants)

35€ Inscriptions au 03 28 80 54 25 Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://www.villeneuvedascq.fr/ferme_haut.html https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « phone », « value »: « 0328805425 »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

