Rudeboy plays Urban Dance Squad + DYnamic x Dopa Beatz

ENFIN ! Le chanteur original d’URBAN DANCE SQUAD, Rudeboy, et DJ DNA sont de retour dans une nouvelle configuration explosive. Un des meilleurs groupes de la fin des années 80 à la croisée du rock, du blues, du reggae et du hip-hop : Urban Dance Squad a influencé de nombreux groupes étrangers, dont Rage Against the Machine. Préparez-vous à un retour des grands classiques pour le plus grand plaisir des fans du premier jour !

1ere partie : Originaire de Mauritanie, DYnamic a ensuite grandi à New York avant de poser ses valises à Bruxelles. Rappeur aux multiples facettes, il repousse les barrières du genre aussi à l’aise sur des beat aux sonorités Jazz, rock Trap ou Electro. Son flow rapide et incisif n’est pas sans rappeler celui de Zach de la Rocca chanteur d’RATM. C’est donc le parfait candidat pour ouvrir pour RUDEBOY puisque tous deux chantent en anglais et font preuve d’un charisme et d’une énergie scénique incroyable.

Soirée rudeboys and girls à la Ferme!

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

Hip Hop Rock

Service culture, ville de Villeneuve d’Ascq