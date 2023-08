Produire et récolter ses graines Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Produire et récolter ses graines Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 1 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Produire et récolter ses graines Dimanche 1 octobre, 15h00 Ferme d’en Haut Gratuit – Inscriptions en ligne Dimanche 1er octobre 2023 à 15h à la Ferme d’en Haut : Produire et récolter ses graines : à quel moment faire la récolte, quelles sont les règles de conservation… ?

Au cours de l’atelier seront abordées les questions suivantes : comment produire les graines en fonction du type de légume ? A quel moment faire la récolte ? Quelles sont les règles de conservation ? Comment produire des graines sures en limitant les croisements entre les variétés.

avec Amélie Sander Inscriptions Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers-du-developpement-durable-de-septembre-2023 Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier. Inscription sur liste d’attente Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone. Pour s’inscrire sur liste d’attente : https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente- Ferme d’en Haut 268, rue Jules Guesde Flers Bourg – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers-du-developpement-durable-de-septembre-2023 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliers-du-developpement-durable-de-septembre-2023 »}, {« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-« }] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268, rue Jules Guesde Flers Bourg - Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.638748;3.130425

Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/