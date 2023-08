Rencontres au vert : La marche : quel plaisir ! Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 1 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Rencontres au vert : La marche : quel plaisir ! Dimanche 1 octobre, 15h00 Ferme d’en Haut gratuit

Retrouver le plaisir de marcher pour se déplacer au quotidien

15h15 : Rencontre « 1 pied devant l’autre » avec Emmanuelle Bugata des Lunettes jaunes : La meilleure façon de marcher, c’est encore la nôtre …, dit la chanson. Quels sont les nombreux avantages de la marche dans nos trajets du quotidien ? Accueil en salle de spectacle.

15h30 : La marche, quel plaisir ! avec Mathieu Boudeulle : une balade originale pour (re)prendre plaisir à parcourir les espaces qui nous entourent. Son accompagnement permettra d’y porter un regard singulier sous un angle artistique et poétique. Pour percevoir le vivant, être attentifs aux animaux, plantes et histoires qui le peuplent. Départ dans la cour de la Ferme.

15h45 ou 17h15 : Balade sensorielle : Jean-Baptiste des Lunettes jaunes vous emmènera marcher comme jamais : petits jeux, exercices accessibles à tous et nouvelles postures pour regarder, écouter, sentir votre environnement. Pour redécouvrir le plaisir de la marche. Rendez-vous dans la cour.

De 15h45 à 17h45 : Metrominuto par Les lunettes jaunes en libre accès : Construisez avec nous le plan des temps de trajet à pied entre les différents points d’intérêt du quartier. Marchez, chronométrez, tracez. Rendez-vous dans l’entrée de la salle de spectacle.

16h45 : Rencontre « le bonheur d’abandonner sa voiture » avec Jean-Baptiste des Lunettes jaunes : Se passer de voiture est bénéfique pour la planète, certes, mais plus encore, c’est une évolution de vie gagnante. Avec humour et proposition de petites étapes concrètes de progrès. Rendez-vous dans la cour.

Grainothèque des Villeneuvois : avec l’association pour la promotion de la citoyenneté, afin de proposer à tous des graines et encourager le jardinage, une grainothèque est accessible à tous les Villeneuvois. Venez découvrir les bonnes pratiques de récolte de graines.

Ouverture du jardin familial Henri Steux, situé en face de la Ferme d’en Haut. Vous pourrez le visiter et échanger avec les jardiniers qui s’en occupent toute l’année

Produire et récolter ses graines avec Amélie Sander de 15h à 16h: comment produire les graines en fonction du type de légume ? A quel moment faire la récolte ? Quelles sont les règles de conservation ? Comment produire des graines sûres en limitant les croisements entre les variétés ? Inscriptions : https://www.villeneuvedascq.fr/agenda-du-developpement-durable

Echange avec vascq’amap : l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne de Villeneuve d’Ascq assure tous les jeudis à la Ferme d’en-Haut, une permanence et distribution de ses paniers : légumes, produits laitiers, pains…. Vous pourrez découvrir les services rendus par cette association et goûter certains produits.

Repair café avec l’association Le Jardin des bennes : atelier de réparation de vos outils, petits appareils électro ménagers… Inscriptions obligatoires pour cet atelier au 03 20 61 01 46

Dans le cadre des Dimanches Féériques de l’Estaminet, la scène ouverte à l’art de la parole se fera autour du thème de cet après-midi : la marche.

