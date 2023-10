Exposition Botanique(s) plurielle(s) Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Botanique(s) plurielle(s)

Du 16 septembre au 17 décembre 2023

Présentation de l’exposition

Les végétaux qui nous entourent : feuilles, arbres, plantes, graines, fleurs… égaient nos promenades et déplacements quotidiens, habitent nos jardins, jouxtent nos maisons, ils sont la base de nos médicaments et reflètent l’état de nos sols. Ils nous accompagnent en permanence sans que nous nous en rendions compte.

L’observation fine de ce règne végétal par les 8 artistes accueillis dans l’exposition Botanique(s) plurielle(s), leur regard poétique et leur inventivité révèlent une facette de l’art botanique contemporain et nous rappellent la beauté du monde végétal.

Les artistes présentés :

Valérie Aboulker,

Geoffroy Bogaert,

Aurélie Carlier,

Anaïs Chappron,

Audrey Keller,

Céline Longue,

Julie Percillier

et Alfonse, Paul et les autres.

Infos pratiques

Gratuit, visite le samedi et dimanche de 15h à 19h et sur réservation pour les groupes villeneuvois en semaine au 03 20 61 01 46 ou lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

Ateliers autour de l’exposition

Balade créative par Mathieu Boudeulle le 8 octobre à 15h30

Ateliers de tissage végétal par Céline Longue le dimanche 19 novembre à 15h30

Gratuit et à partir de 6 ans, sur réservation au 03 20 61 01 46

Zoom sur Botanique

Ce thème d’exposition fait sens dans une démarche commune initiée par l’Atelier 2, en partenariat avec Sensitropes – Villa M, la Ferme d’en Haut, Fabrique culturelle de Villeneuve d’Ascq, le service Culture – Patrimoine et la médiathèque de Villeneuve d’Ascq, l’Ecole d’Art de Douai, la Maison Folie du Fort-de-Mons, Le Colysée de Lambersart, le Centre Culturel Het Perron d’Ypres (Belgique) et le Centre Culturel de Comines-Warneton (Belgique) ; lieux d’explorations, d’expérimentations et de rencontres artistiques.

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « email », « value »: « lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 01 46 »}] [{« link »: « mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Tarifs :

Plein : 8 €

Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants,

bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux

plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).

Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

Paiement uniquement par espèces et chèques.

Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront

remises à la vente.

Horaires de l’exposition

Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.

Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

