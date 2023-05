Festival Les Minuscules, 14ème édition Ferme d’en Haut, 17 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Festival Les Minuscules, 14ème édition 17 et 18 juin Ferme d’en Haut Gratuit

Le Festival Les Minuscules, 14ème édition

Ce festival autour de la tradition orale pour petites et grandes oreilles a été initié par la compagnie La vache bleue, en partenariat avec La Ferme d’en Haut, le service petite enfance, le service formation et la médiathèque de la ville de Villeneuve d’Ascq.

Nous ré-inventons ensemble chaque année un projet où la parentalité, l’éveil culturel et la formation sont au cœur de la démarche. Ce projet militant favorise l’accès à la culture au plus grand nombre.

Parcours du spectateur

Nous proposons en amont du festival, un travail d’action culturelle : un parcours du spectateur pour les familles. Chaque année, 2 structures petites enfance participent grâce à la dynamique de leurs équipes, à partager avec les familles des moments d’animations « des goûter comptines », du collectage d’histoires…, accompagnés de rendez-vous privilégiés à la médiathèque pour une animation partagée, enfants, parents et professionnels et puis à La Ferme d’en Haut pour assister à un spectacle.

Souvent, ce spectacle est le 1er spectacle vécu en famille, 1er souvenir, 1ères émotions partagées en spectacle vivant.

Festival de proximité

Ce festival ouvert à tous, favorise la découverte des lieux de proximité culturels. Notre démarche est un travail sur le long terme, de partenariats, de confiance entre différents corps de métiers complémentaires, en direction d’un même public : vous !

Tout le programme mi-mai sur : www.villeneuvedascq.fr

Gratuit, réservation au 03 20 61 01 46, jauge limitée

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 01 46 »}] [{« link »: « http://www.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq