Concert Folk d’Ormuz Ferme d’en Haut, 10 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Folk d’Ormuz Samedi 10 juin, 20h30 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Concert d’ouverture du festival Cric Crac compagnie

Ormuz, La Veillée

Le sixième album d’Ormuz est résolument tourné vers les chansons et musiques de traditions populaires françaises, auxquelles viennent se greffer des emprunts à la musique folk nord américaine et irlandaise. Entre des textes issus des collectages et des airs nouveaux composés, les musiciens du groupe recréent une ambiance unique, celle d’une veillée généreuse où se côtoient les fabuleuses légendes d’antan et les histoires du quotidien.

1ère partie : Atelier jeu d’Ensemble de Cric Crac compagnie

Concert debout, places assises limitées et non numérotées

Tarif 8€ ou 5€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

2023-06-10T20:30:00+02:00 – 2023-06-10T22:00:00+02:00

Concert Folk

Service Culture, mairie de Villeneuve d’Ascq