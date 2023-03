La grainothèque est ouverte à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 4 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

La grainothèque est ouverte à la Ferme d’en Haut 4 juin et 1 octobre Ferme d’en Haut

L’association APC assure une permanence grainothèque à la Ferme d’en Haut à l’occasion des Rencontres au vert.

Les rendez-vous

Dimanche 4 juin 2023 de 15h-18h

Dimanche 1er octobre 2023 de 15h-18h

Qu’est-ce qu’une grainothèque ?

Un système de troc de graines. Le projet s’inscrit dans l’idée d’une réappropriation des espaces verts du lieu par les habitants, concrétisée depuis plusieurs années par le potager partagé CarréO.

Pourquoi ?

Le troc permet de sortir du système marchand, de proposer à tous les Villeneuvois des graines, d’encourager la pratique du jardinage. Elle favorise l’autonomie dans la production potagère et la préservation de la biodiversité. La grainothèque s’inscrit dans le projet de ville nourricière.

Pour en savoir plus sur la grainothèque : https://www.villeneuvedascq.fr/grainotheque-de-la-ferme-den-haut

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/grainotheque-de-la-ferme-den-haut »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00