13€ ou 9€ L’association des Jardiniers de Villeneuve d’Ascq vous invite à un atelier pratique sur le thème de la cuisine de saison et de la conservation des légumes de nos jardins.

Dans cet atelier, vous apprendrez à cuisiner en échangeant des savoir-faire et des recettes avec les légumes ou fruits de saison provenant notamment de nos jardins ou de fournisseurs locaux. L’ensemble des plats ainsi préparés sera ensuite, pour ceux qui le souhaiteront, partagés lors d’un repas pris en commun de 19 à 21 heures.

Ouvert à tous, sur inscription préalable avant le 15 mai. Participation de 9€ à 13 €. Contact et inscriptions: 06 73 18 75 44 ou jardiniers.ascq@wanadoo.fr Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord 03 20 61 01 46 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:00:00+00:00 – 2023-05-20T16:00:00+00:00

