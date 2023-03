Concert Noé Clerc Trio Ferme d’en Haut, 14 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Concert Noé Clerc Trio Dimanche 14 mai, 17h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Noé Clerc Trio proposé par Jazz à Véd’à

Noé Clerc : accordéon, Clément Daldosso : contrebasse, Elie Martin-Charrière : batterie.

Le Noé Clerc Trio formé en 2018 tisse un jazz aux multiples énergies teinté de lyrisme et de poésie. L’univers de ces trois artistes émergeants emprunte aux mélodies traditionnelles de la mer Noire, aux compositeurs impressionnistes. Il s’agit là d’une rencontre virtuose et résolument moderne entre trois instruments rarement réunis.

Depuis sa création, le groupe a remporté des concours internationaux et se produit régulièrement en France comme à l’étranger.

1ére partie : Atelier jazz du CRR de Douai, dirigé par Phil Abraham.

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 31 90 50 »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T17:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

2023-05-14T17:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:30:00+02:00

jazz concert

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq