Théâtre : Parpaing à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 10 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Théâtre : Parpaing à la Ferme d’en Haut 10 – 13 mai Ferme d’en Haut Sur réservation

Les 10, 11, 12 et 13 mai 2023, La rose des vents propose un spectacle sur la construction personnelle et la notion d’identité. Dès 15 ans.

Auteur, metteur en scène et interprète, Nicolas Petisoff porte ici au théâtre sa propre vie. Né sous X puis adopté, il s’est pris ce « parpaing » du titre en pleine figure quand sa famille biologique a retrouvé sa trace. Qui suis-je ? Sur quoi reposent mes valeurs et quel homme ai-je envie de devenir ?

Performance sur la construction personnelle et la notion d’identité, Parpaing bouleverse partout où il passe, par sa grâce et sa douceur. De l’enfant de la classe populaire qui appréhende chaque lendemain, à l’adulte qui cherche comment se présenter au monde, ce spectacle retrace avant tout un parcours de résilience.

Réservation :

http://www.larose.fr/saison/spectacle/parpaing.htm

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « http://www.larose.fr/saison/spectacle/parpaing.htm »}] [{« link »: « http://www.larose.fr/saison/spectacle/parpaing.htm »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:00:00+02:00 – 2023-05-10T21:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00