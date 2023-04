WEEKEND ILLUSTRATION #2 – atelier d’illustration par l’artiste Sophie Truant à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

WEEKEND ILLUSTRATION #2 – atelier d’illustration par l’artiste Sophie Truant à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 16 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. WEEKEND ILLUSTRATION #2 – atelier d’illustration par l’artiste Sophie Truant à la Ferme d’en Haut Dimanche 16 avril, 15h00 Ferme d’en Haut Entrée libre sans réservation L’artiste Sophie Truant vous accompagne lors d’un atelier d’illustration poétique ! – tous publics Dans la cadre du Week-end Illustration initié par l’Office de Tourisme, la Ferme d’en Haut vous propose un atelier artistique. Lors de l’atelier, vous serez invité à utiliser différentes techniques, gouache, stylo noir, crayons de couleurs… pour habiller la silhouette de votre choix, en vous inspirant de la nature environnante grâce à une récolte de végétaux ou encore en puisant l’inspiration dans des livres botaniques. Diplômée des Beaux- Arts de Paris, Sophie Truant est une illustratrice et artiste suisse. Chacune de ses créations témoigne d’une recherche de l’expression de soi et de son rapport aux autres. Dimanche 16 avril de 15h à 18h

Renseignements au +33 (0)3 20 43 55 75 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu. Retrouvez tout le programme du Week-end Illustration ici : https://openagenda.com/agendas/46725669/events/78274503 Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 20 43 55 75 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« type »: « link », « value »: « https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ »}] [{« link »: « mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« link »: « https://openagenda.com/agendas/46725669/events/78274503 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

