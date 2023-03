Exposition « De papier et de foin : histoires animales… » par Virginie Morel et Gérard Ty Sovann Ferme d’en Haut, 15 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

De papier et de foin : histoires animales… par Virginie Morel et Gérard Ty Sovann

La Ferme d’en Haut accueille ce printemps, deux artistes amoureux de nature et d’animaux dont les œuvres figuratives ne manqueront pas de vous surprendre !

Les sculptures végétales de l’artiste plasticienne Virginie Morel sont à la fois originales, uniques et surdimensionnées. Sensibilisée au respect de la nature, ses œuvres suscitent poésie et rêve.

Depuis 2007, Virginie Morel réalise et expose des sculptures végétales mises en scène au quatre coins de la France. Ses animaux de foin font toujours référence au vivant et à la vie, leur fragilité et leur force, leur vulnérabilité et leur vitalité. Nul doute que ces créatures vous emmèneront dans un monde imaginaire.

C’est dès son plus jeune âge au Cambodge que la grand-mère de Gérard Ty Sovann l’initie à cet art d’origine chinoise qu’est l’origami. Depuis, en son hommage, l’artiste ne cesse de rechercher la perfection dans cette discipline qui nécessite beaucoup de patience et d’observation.

Entre ses mains, le papier s’anime, chemine, de plis en plis, sans découpe ni colle, se transforme pour devenir des œuvres miniatures ou gigantesques qui prendront la forme soit un panda, soit un éléphant ou encore une multitude de chiens…

Aujourd’hui devenu un artiste reconnu, il expose dans le monde entier. Ecologie et Nature ont toujours été ses préoccupations et ce sont ces sensibilités qu’il souhaite communiquer à travers ses surprenantes créations de papier…

Que votre regard soit illuminé par la curiosité et que votre esprit se laisse emporter par votre âme d’enfant…Partez pour un voyage peuplé de mille et un animaux, de papier et de foin…

Gratuit, visite le samedi et dimanche de 15h à 19h et sur réservation pour les groupes villeneuvois en semaine au 03 20 61 01 46 ou fermedenhaut@villeneuvedascq.fr

Vernissage le 14 avril à 18h30, visible jusqu’au 2 juillet 2023

Ateliers d’origami les dimanches 23 avril, 14 mai et 25 juin, gratuit et à partir de 6 ans, sur réservation au 03 20 61 01 46

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« link »: « mailto:fermedenhaut@villeneuvedascq.fr »}]

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00

