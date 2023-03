« Entre Bhoutan et Birmanie, la jungle oubliée » de Danielle et Gilles Hubert Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

« Entre Bhoutan et Birmanie, la jungle oubliée » de Danielle et Gilles Hubert Ferme d’en Haut, 11 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. « Entre Bhoutan et Birmanie, la jungle oubliée » de Danielle et Gilles Hubert Mardi 11 avril, 19h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€ Entre Bhoutan et Birmanie, la jungle oubliée de Danielle et Gilles Hubert

Un « road-trip » aux confins Est de l’Himalaya en trains, bacs, bus, taxis collectifs et trek vers la province indienne de l’Arunachal Pradesh, fermée à l’étranger dès le début du XVIII ème siècle éloignant toute approche occidentale. Vous partirez vers les temples hindous de la plaine tropicale du Brahmapoutre au Sud, jusqu’aux monastères bouddhistes de l’Himalaya minéral sous la frontière tibétaine au Nord.

Proposé par le cycle Découvertes.

Tarif 8€ ou 5€

Tarif 8€ ou 5€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/

La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

2023-04-11T19:00:00+02:00 – 2023-04-11T20:30:00+02:00

