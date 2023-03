Bex’Tet proposé par Jazz à Véd’à Ferme d’en Haut, 9 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Bex’Tet proposé par Jazz à Véd’à Dimanche 9 avril, 17h00 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Emmanuel Bex : orgue, Tristan Bex : batterie, Antonin Fresson : guitare

Emmanuel Bex est un musicien majeur de la scène française, et le maître incontesté de l’orgue Hammond, qu’il n’a de cesse de » dépoussiérer » depuis le début des années 1980. Pour fêter ses 60 ans, il nous offre un nouveau Bex’tet, cette fois en trio, entouré de deux jeunes musiciens. Du blues, du blues, … du groove, de la mélodie et beaucoup de fantaisie !

1ére partie : atelier Jazz de l’EMVA

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T17:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:30:00+02:00

Concert Jazz

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq