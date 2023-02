Bex’Tet proposé par Jazz à Véd’à Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

8€ ou 5€

Emmanuel Bex : orgue, Tristan Bex : batterie, Antonin Fresson : guitare

Emmanuel Bex est un musicien majeur de la scène française, et le maître incontesté de l’orgue Hammond, qu’il n’a de cesse de » dépoussiérer » depuis le début des années 1980. Pour fêter ses 60 ans, il nous offre un nouveau Bex’tet, cette fois en trio, entouré de deux jeunes musiciens. Du blues, du blues, … du groove, de la mélodie et beaucoup de fantaisie !

1ére partie : atelier Jazz de l’EMVA

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd'à
Ferme d'en Haut
268 rue Jules-Guesde
59650 Villeneuve d'Ascq

