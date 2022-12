Spectacle jeune public La Tête dans les étoiles par Les Guilidoux, dimanche 26 mars 2023 à 17h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 26 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

6€ ou 4€

De la compagnie Les Quatre chemins bohème handicap moteur mi

La Tête dans les étoiles par Les Guilidoux de la compagnie Les Quatre chemins bohème

En regardant vers le ciel, une fois la nuit tombée, on peut y voir des milliers d’étoiles, en regardant de beaucoup plus près, on peut y voir des milliards de planètes. Parmi elles, une petite planète bien singulière, loin de tout et sur laquelle il n’y a rien du tout. Son amie la lune connaît bien de doux rêveurs qui vivent à l’étroit dans leur monde imaginaire.

La lune n’aura aucune peine à inspirer aux Guilidoux l’idée de partir à la découverte de cette planète. Les Guilidoux vont-ils pouvoir entreprendre et réussir ce long voyage?

Pourront-ils faire de cette planète le merveilleux endroit où ils rêveraient de vivre?

Dans une forme poétique qui les caractérise, les Guilidoux nous décrivent un monde surréaliste très proche de celui de l’enfance, un monde qu’il suffit d’imaginer pour le voir se créer.

Les Guilidoux nous présentent un spectacle pluridisciplinaire où tous les instruments sont joués en direct piano, guitares, percussions, violon, accordéon, basse, harmonies vocales…

Dans ce spectacle, les Guilidoux développent aussi la comédie, la danse, et l’art graphique à travers un film d’animation qui fait ici le jeu des décors, ajoutant encore plus de couleurs à la magie et à la féérie de ce spectacle.

A partir de 3 ans, durée 50mn, tarif 6€ ou 4€

