Spectacle jeune public Sortir, dimanche 19 mars 2023 à 17h, à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 19 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

6€ ou 4€

De la compagnie La Mécanique des fluides handicap moteur mi

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Sortir, de la compagnie La Mécanique des fluides

Petite forme joyeusement effrayante en théâtre d’ombres et marionnettes.

Une enfant n’ose pas sortir de la maison où elle vient de s’installer avec son père. Elle essaie pourtant… Et si elle invitait la vieille dame de la colline? On raconte qu’elle ne sort jamais, qu’elle a peur de tout, elle aussi. Sur le vieux dictaphone de papa, la petite enregistre un message pour guider la vieille dame à travers les terribles dangers qui les séparent : la Forêt aux mille z’Yeux, le Pont du gouffre de la Mort, la Caverne mangeuse de lumière.

Peut-être apprivoiseront-elles leurs peurs ?

A partir de 6 ans, tarif 6€ ou 4€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr



David Lacomblez