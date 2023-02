Spectacle jeune public Sortir, dimanche 19 mars 2023 à 17h, à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 19 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle jeune public Sortir, dimanche 19 mars 2023 à 17h, à la Ferme d’en Haut Dimanche 19 mars, 17h00 Ferme d’en Haut

Sortir, de la compagnie La Mécanique des fluides

Petite forme joyeusement effrayante en théâtre d’ombres et marionnettes.

Une enfant n’ose pas sortir de la maison où elle vient de s’installer avec son père. Elle essaie pourtant… Et si elle invitait la vieille dame de la colline? On raconte qu’elle ne sort jamais, qu’elle a peur de tout, elle aussi. Sur le vieux dictaphone de papa, la petite enregistre un message pour guider la vieille dame à travers les terribles dangers qui les séparent : la Forêt aux mille z’Yeux, le Pont du gouffre de la Mort, la Caverne mangeuse de lumière.

Peut-être apprivoiseront-elles leurs peurs ?

La Mécanique du Fluide est soutenue par Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la DRAC Hauts-de France et le Conseil Régional des Hauts-de-France, l’ADAMI et la SPEDIDAM.

Co-productions : Le Bateau Feu – Dunkerque / Espace George Brassens – Saint-Martin-Boulogne / Le Temple – Bruay la Buissière / Théâtre de l’Aventure – Hem

Soutiens et résidences : Le Grand Bleu – Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse -Lille / Salle Allende – Mons-en-Barœul, Le Chevalet – Noyon / La ferme d’En haut – Villeneuve d’Ascq / Maison Folie Moulins – Lille, Oiseau-Mouche – Roubaix, la Makina -Hellemmes.

A partir de 6 ans, tarif 6€ ou 4€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord 03 20 61 01 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T16:00:00+00:00 – 2023-03-19T17:00:00+00:00