Exposition Labyrinthe sensoriel du 18 mars au 2 avril 2023, samedi et dimanche de 15h à 19h à la Ferme d’en Haut 18 mars – 2 avril 2023 Ferme d’en Haut

Gratuit

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation.

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance

Imaginé sous forme de modules indépendants, ce dispositif mobile d’éveil artistique et culturel inclusif est adapté pour les enfants âgés de 0 à 4 ans.

Ce labyrinthe permettra à votre enfant une jolie rencontre avec des illustrations d’une artiste mais aussi avec de vrais instruments de musique. Les enfants peuvent alors explorer librement différentes manières de produire du son : ils peuvent gratter, frotter, taper, chanter… Ils sont acteurs de leurs découvertes !

Le dispositif est composé de cinq espaces thématiques : le ciel, la montagne, la savane, la forêt et la mer qui sont caractérisés par des instruments de musiques, des objets sonores détournés, de jeux de matières, des extraits de comptines et des illustrations (à forts contrastes ou gravées).

Le Labyrinthe sensoriel est un projet co-construit avec la MILAC (Maison intergénérationnelle de loisirs artistiques et culturels), Les Potes en ciel – Le Café des enfants, L d’illusion, l’illustratrice Cloük et supra / dp – curateur d’architecture.

Pour les 0 – 4 ans.

Gratuit, réservation en semaine pour les groupes au 03 20 61 01 46.



Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq