Concert The Gluteens et Imparfait, vendredi 10 mars 2023 à 20h30 à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 10 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Tarif 8€ ou 5€

Concert Pop Électro Métal handicap moteur mi

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château. [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d'un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d'un justificatif à jour).

The Gluteens et Imparfait

Pauline, Thomas et Victor se rencontrent en 2015 et montent The Gluteens dans la foulée. Avec leur fusion de styles, The Gluteens vous font voyager dans le temps : où des harmonies vocales sixties se posent sur des boîtes à rythmes sauvages, où une guitare surf rock se mêle à une Blondie épileptique ! Dans ce retour vers le futur, un seul objectif, faire danser partout où ils passent !

Imparfait est un quatuor, lui aussi formé en 2015. A la fusion de différents styles, on peut les définir comme « rock urbain », métal alternatif. Prisca, Bruno, Loïc et Léo ont de l’énergie à revendre et vous allez en avoir besoin pour cette soirée de folie !

Soirée Girls au micro !

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T23:00:00+01:00

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq