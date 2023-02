Rencontres au vert Ferme d’en Haut, 5 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Dimanche 5 mars 2023, rendez-vous à la Ferme d’en Haut de 15h à 18h pour une nouvelle édition de Rencontres au vert : semis, plantations et bouture, on vous dit quand et comment faire !

Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château. [{“link”: “https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mars2023”}]

03 20 61 01 46 https://www.villeneuvedascq.fr/ferme_haut.html https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Dimanche 5 mars 2023, rendez-vous à la Ferme d’en Haut de 15h à 18h pour une nouvelle édition de Rencontres au vert : semis, plantations et bouture, on vous dit quand et comment faire ! Tout public, gratuit.

Atelier multiplication de plants par la Maison du Jardin

Quelles plantes multiplie-t-on en mars et de quelle manière ? Marcottage, bouturage, division, greffe n’auront plus de secret pour vous !

Atelier semis par la Maison du Jardin

Que sème-t-on en mars dans le Nord, et de quelle manière ? Ne semez ni trop tôt, ni trop tard ! Certaines graines peuvent être semées en mars, d’autres peuvent dormir encore un peu, découvrez lesquelles…

Ouverture de la grainothèque des Villeneuvois

En partenariat avec l’association APC (Association pour la Promotion de la Citoyenneté) et afin de proposer à tous des graines et d’encourager la pratique du jardinage, la Ferme d’en Haut met en place une grainothèque accessible à tous les Villeneuvois. Venez ainsi collecter conseils et bonnes pratiques de récolte de graines !

Atelier de semis avec Amélie Sander – Sur inscription

A 15h et 16h30 : réaliser soi-même ses plants de tomates, de choux ou de fleurs d’été ça n’est pas toujours facile. Avec cet atelier vous apprendrez à respecter le taux d’humidité, la température et la luminosité pour que chaque espèce se trouve dans les conditions optimales de germination. Vous pourrez aussi repartir avec vos propres semis..

Un atelier animé par Amélie Sander dans le cadre des ateliers du développement durable.

Inscriptions via le formulaire en ligne : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_mars2023

Atelier de broderie par Alouette Lulu

Création d’une petite suspension textile, un moment créatif à partager : broder et colorer graines, semis, plantation… techniques de base de broderie pour créer un objet déco à votre rythme.

Ouverture du jardin familial Henri-Steux

Situé en face de la Ferme d’en Haut. Vous pourrez le visiter et échanger avec les jardiniers qui s’en occupent toute l’année.

Jeu olfactif

L’association Adopte une menthe organise un jeu olfactif autour de la menthe et vous permettra d’en adopter une, choisie parmi une dizaine de menthes différentes !

Repair café – sur inscription

Avec l’association Le Jardin des bennes : atelier de réparation de vos outils, petits appareils électro ménagers…

Inscriptions obligatoires pour cet atelier au 03 20 61 01 46



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T15:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00