Théâtre Café Poubelle, vendredi 3 mars 2023 à 20h30 à la Ferme d’en Haut Vendredi 3 mars 2023, 20h30 Ferme d’en Haut

Café Poubelle, ou l’art de palabrer en tout lieu et en toute circonstance par Quanta handicap moteur mi

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq

Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d'un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d'un justificatif à jour).

Café Poubelle, ou l’art de palabrer en tout lieu et en toute circonstance.

C’est un lieu de rencontre où des gens qui se croisent tous les jours et ne se sont jamais parlés, s’arrêtent, discutent, débattent, se confient, s’émeuvent, s’influencent, s’imaginent, se rêvent, s’apprécient… Tous les jours, celui qui sort sa poubelle, installe dessus une petite nappe, sort sa « dinette » et prend son café puisque les cafés sont fermés… Dans la première scène, il y croise son voisin qui ne lui a jamais dit bonjour. Celui qui passe par là tous les jours mais qui vit ailleurs. Celui qui n’a pas de poubelle et vit de la poubelle des autres. Enfin celui qui ramasse les poubelles…

QUANTA la compagnie propose ici un théâtre à la fois social et intime, absurde, drôle, qui nous touche en plein cœur.

Tarif 8€ ou 5€, à partir de 9 ans

