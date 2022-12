Concert RCKNSQT (Rockin’ Squat), samedi 11 février 2023 à 20h30, à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 11 février 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Tarif 15€ ou 12€

Concert Rap handicap moteur mi

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda

RCKNSQT (Rockin’ Squat) de son vrai nom Mathias Cassel, est un rappeur, producteur et réalisateur français. Il est fondateur du légendaire groupe indépendant de Hip Hop français Assassin, et co-fondateur du festival culturel franco-brésilien Planeta Ginga à Rio de Janeiro.

Durant sa carrière, il collabore avec de nombreux artistes comme KRS-One, Seu Jorge, Immortal Technique, Tony Allen, RZA, Sofiane, Oxmo Puccino ou encore Akhenaton, pour ne citer qu’eux. RCKNSQT véhicule l’image d’un hip-hop positif et combatif, lié à l’émancipation par l’éducation, la culture et l’apprentissage. Son rap est une véritable transmission par le savoir.

Son groupe Assassin est l’un des premiers à avoir amené le hip-hop dans l’hexagone, considéré comme véritable pionnier dans l’histoire du rap français.

1ere partie : Bal Sombre

