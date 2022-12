Fabrication d’un réflecteur Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Fabrication d'un réflecteur Samedi 4 février 2023, 10h00 Ferme d'en Haut

Gratuit – Sur inscription

Samedi 04 février 2023 de 10h à 12h à la Ferme d'en Haut, venez fabriquer un réflecteur qui discrètement placé derrière le radiateur renverra une partie de la chaleur vers l'intérieur du logement. Ferme d'en Haut 268, rue Jules Guesde Flers Bourg – Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Inscriptions via le formulaire en ligne sur le site internet de la ville : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_janvier2022

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-04T12:00:00+01:00

