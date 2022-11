Spectacle jeune public Minus Circus, dimanche 29 janvier 2023 à 15h30 et 17h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 29 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Tarif 6€ ou 4€

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence.

Minus Circus par la Compagnie de Fil et d’Os

Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, musique, la piste s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’Homme le plus fort du monde, à la funambule qui danse avec la lune… Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt, Linka s’amuse et réinvente son petit monde.

Dès 6 mois, durée 35 minutes, tarif 6€ ou 4€

2023-01-29T15:30:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq