Concert Marcel & et Son Orchestre, Lenine Renaud, Les Chasses patates et The Liquidators, vendredi 27 janvier à 19h à la Ferme d’en Haut Vendredi 27 janvier 2023, 19h00 Ferme d’en Haut

Concert Rock festif organisé par Radio Campus handicap moteur mi

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq

Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d'un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d'un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Radio Campus Lille tenait à remercier tous les auditeurs et donateurs pour la reconstruction de son mât d’antenne détruite par la tempête Eunice. Ils nous ont donc concocté une bien belle soirée avec la participation de plus de 12 musiciens constitués en 4 groupes ! Et pas des moindres ! Marcel & et Son Orchestre, Lenine Renaud, Les Chasses patates et The Liquidators s’il vous plait ! Cette soirée sera festive, joyeuse, dansante, colorée, chantante, carnavalesque ! Musicalement, il y aura du ska, du reggae, du rock, de la chanson française, engagée etc…Vous n’en sortirez pas indemne !

Joie de recevoir, plaisir d’offrir… tel est notre adage pour cette soirée !

https://www.helloasso.com/associations/radio-campus-lille/evenements/concert-de-remerciement-radio-campus-lille



Radio Campus