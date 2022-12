Exposition Objets qui content et qui racontent, à partir du 21 janvier 2023, samedi et dimanche de 15h à 19h à la Ferme d’en Haut. Ferme d’en Haut, 21 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Exposition Objets qui content et qui racontent, à partir du 21 janvier 2023, samedi et dimanche de 15h à 19h à la Ferme d’en Haut. 21 janvier – 2 avril 2023 Ferme d’en Haut

gratuit

Installations sonores et photographies de Thibaut et Fanny Alavoine. handicap moteur mi

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation.

Une exposition à voir et à écouter

Les installations proposées dans cette exposition ont été imaginées et réalisées par Thibaut Alavoine. Dans son travail il utilise essentiellement des objets du quotidien et autres matériaux de récupération qu’il transforme, assemble et recycle. Tous les dispositifs musicaux qui vous sont présentés sont animés par des ventilateurs dont le souffle met en mouvement le mécanisme qui permet le fonctionnement de chaque installation. Les objets prennent vie et offrent aux visiteurs une expérience visuelle et musicale assurément inédite et singulière. Dans cette exposition, vous pourrez également découvrir les photographies de Fanny Alavoine qui propose une interprétation toute personnelle et singulière de l’univers imaginé par Thibaut. Elle vous invite à poser un autre regard inattendu, décalé libre et ludique sur cet ensemble de dispositifs sonores.

Vernissage vendredi 20 janvier à 18h30.

Visible jusqu’au 2 avril 2023



Fanny Alavoine