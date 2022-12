Concert Le Guetteur Mélancolique, dimanche 8 janvier 2023 à 17h à la Ferme d’en Haut Ferme d’en Haut, 8 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Tarifs 8€ ou 5€

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation.

Le Guetteur Mélancolique proposé par Jazz à Véd’à

La poésie d’Apollinaire, si sensible et si fulgurante, baigne dans une musicalité toute particulière qui est une invitation au voyage. Le pianiste Frédéric Volanti a composé 8 pièces originales qui dépeignent les sensations provoquées par quelques textes retenus au hasard des lectures : Le voyageur, Les colchiques, Zone, La colombe poignardée et le jet d’eau, Ombres, L’anguille, Automne, Liens. Le quatuor à cordes vient compléter le trio jazz piano, contrebasse, batterie et permet d’explorer différents types de couleurs et d’atmosphères. Ce mélange de timbres symbolise la richesse des images poétiques et vient souligner la modernité du poète. A travers cette évocation musicale, un portrait intime de Guillaume Apollinaire apparaît peu à peu.

1ère partie : Romain Bouché Quartet

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd'à



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T17:00:00+01:00

2023-01-08T19:00:00+01:00

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq