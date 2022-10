Ciné Concert Escales Ferme d’en Haut, 23 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Ciné Concert Escales Dimanche 23 octobre, 15h30, 17h00 Ferme d’en Haut

6€ ou 4€

Dimanche 23 oct. 2022 à 15h30 et 17h à la Ferme d’en Haut handicap moteur mi

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq

Tarifs : Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €.

Ciné concert Escales

DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque présente quatre courts métrages entre ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites et aux graphismes minutieux.

Les images nous racontent la naissance du monde, l’histoire amusante d’une baleine solitaire en mal d’amitiés, la vie sous-marine d’un crustacé légendaire qui capture les bateaux des marins égarés, sans oublier le pétillant et psychédélique Cloudy, qui invite à découvrir une fabrique fantastique au beau milieu des nuages. Equipée sur scène de quelques gadgets électro, de pads et percussions, elle compose, pour habiller ces films, une bande son accrocheuse et moderne. Rythmiques hybrides, mélodies croisées et sonorités remuées, il se dégage au bout du compte un enthousiasme, une joie, une envie de groover sous des horizons plus funk, plus pop et résolument plus solaires !

À partir de 3 ans, tarif 6€ ou 4€,

