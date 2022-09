COMPLET Concert Asian Dub Foundation + 1ére partie Scratchattic Ferme d’en Haut, 6 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

15€ ou 12€

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda

Asian Dub Foundation + 1éres parties Polemic + Scratchattic

La musique d’Asian Dub Foundation est un genre en soi. Leur fusion unique de rythmes jungle, de lignes de basse dub, de guitares sauvages puisant dans leurs racines sud-asiatiques et de rap militant les a établis comme l’un des meilleurs groupes live au monde. Au cours de leur longue et productive carrière, Asian Dub Foundation a partagé la scène avec Rage Against The Machine, les Beastie Boys et collaborant également sur disque avec Radiohead, Sinead O ‘Connor, Iggy Pop…

Polemic est composé de musiciens associant leurs expériences pour un cocktail détonnant aux multiples influences.

Scratchattic, c’est du trip hop aux allures de hip hop sur fond de dub. Ces 2 beatmakers aidés de leurs platines mélangent les sonorités et influences.

Soirée de légende à la Ferme !

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr



2022-10-06T20:00:00+02:00

2022-10-06T23:59:00+02:00

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq