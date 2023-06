Sortie à la ferme d’Écancourt à la découverte des abeilles Ferme d’Écancourt Jouy-le-Moutier, 29 juillet 2023, Jouy-le-Moutier.

Sortie à la ferme d’Écancourt à la découverte des abeilles Samedi 29 juillet, 11h30 Ferme d’Écancourt

La Ferme d’Ecancourt située à Jouyle- Moutier nous ouvrira ses portes pour éveiller les petits et grands à l’importance des abeilles sur notre planète, de faire le lien entre elles et nous.

Ferme d’Écancourt Cour du Mûrier 95280 Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier 95280 Val-d’Oise Île-de-France 07 79 36 82 94 http://www.ferme.ecancourt.fr/index.php [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-la-lanterne.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 95 04 28 66 »}] Avec son architecture typique du Vexin Français datant du XVIIIe siècle, la Ferme d’Écancourt se situe au pied de la Forêt départementale de l’Hautil à Jouy-le-Moutier. Les espaces extérieurs sont ouverts au public (cour et jardins).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T11:30:00+02:00 – 2023-07-29T16:00:00+02:00

2023-07-29T11:30:00+02:00 – 2023-07-29T16:00:00+02:00

©Collectif la Lanterne