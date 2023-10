Bal Folk Fermier Ferme de Visargent, Sens-sur-Seille (71) Bal Folk Fermier Ferme de Visargent, Sens-sur-Seille (71), 4 novembre 2023, . Bal Folk Fermier Samedi 4 novembre, 20h30 Ferme de Visargent, Sens-sur-Seille (71) 0 La ferme de Visargent vous propose un Bal Folk Fermier afin de mettre à l’épreuve des tremblements de vos pas la résistance mécanique de sa nouvelle stabulation ! La formule est simple et efficace : 2 groupes trad sonorisés au chapeau 20h30 : ARRA, tout droit venu de Suisse 22h00 : Les ptits d’la Chouette, tout droit venu de Dijon Chacun apporte de quoi se couvrir et de quoi tenir la cadence ! source : événement Bal Folk Fermier publié sur AgendaTrad Ferme de Visargent, Sens-sur-Seille (71) Visargent

Ferme de Visargent, 71330 Sens-sur-Seille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45650 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:30:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-05T00:30:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Ferme de Visargent, Sens-sur-Seille (71) Adresse Visargent Ferme de Visargent, 71330 Sens-sur-Seille, France Age max 110 Lieu Ville Ferme de Visargent, Sens-sur-Seille (71) latitude longitude 46.742846;5.296777

Ferme de Visargent, Sens-sur-Seille (71) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//