Animation pour scolaires : visite de l’exposition « La 89 est-ouest » avec le photographe Christophe Goussard Vendredi 15 septembre, 10h00, 14h00 Ferme de Villefavard Gratuit. Sur inscription. 05 55 60 29 32

Le photographe Christophe Goussard nous emmène dans un voyage sur la RN 89 pour traverser le Massif central d’est en ouest, de Feurs à Brive. Il pose un regard intime sur ce territoire et part à la rencontre de ses habitants, qui vivent et travaillent au bord de la mythique route, au travers d’une série de photographies argentiques prises sur le vif.

Ce travail est né dans le cadre des résidences artistiques du Massif central, imaginées pour la candidature de Clermont-Ferrand et du Massif central au titre de Capitale européenne de la culture 2028.

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure, 87190 Villefavard Villefavard 87190 La Tronchère Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 76 54 72 https://www.fermedevillefavard.com https://fr-fr.facebook.com/fermedevillefavardenlimousin/ [{« type »: « link », « value »: « http://fermedevillefavard.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 60 29 32 »}] Cette ferme modèle édifiée au début du XXe siècle a été réaménagée en lieu dédié à la culture. La grange devenue salle de spectacle, est dotée d’une acoustique exceptionnelle. Véritable fabrique à spectacles, la ferme de Villefavard reçoit en résidence de nombreux artistes et en particulier des musiciens classiques. Des événements sont proposés au public toute l’année. Depuis l’automne 2022, la ferme de Villefavard en Limousin est devenue un centre culturel de rencontre dédié aux questions de ruralité, de culture et d’imaginaire. En voiture : depuis Paris – Autoroute A20, sortie n°23 via Bellac. Depuis Limoges – Autoroute A20, sortie n°24 via Châteauponsac. En train : Gare Paris Austerlitz – La Souterraine (train direct). Gare Paris Montparnasse – Le Dorat (TGV et TER via Poitiers). Gare Limoges – Le Dorat (TER). En avion : aéroport international de Limoges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:00:00+02:00

©Christophe Goussard