Visite-conférence du chantier de restauration de la Ferme de Villarivon (Monument Historique) Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Ferme de Villarivon Entrée libre, mais arrivée souhaitée à 14 ou 16 h, au début de chacune des visites-conférences proposées.

Découverte de la première phase du chantier de restauration du Monument Historique (toiture et façades) ayant débuté au printemps 2023. À défaut pour le public, compte tenu des contraintes de sécurité, de pouvoir réellement escalader les échafaudages et même d’acéder aux « espaces agricoles » habituellement ouverts à la visite, la visite-conférence conjointement assurée par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre dans la cour de la ferme lui permettra cependant de se familiariser avec les problématiques de la réhabilitation de tels édifices : jusqu’où et dans quelles proportions intervenir ? Faut-il se limiter à conserver l’existant ou est-on légitime dans la reconstitution « à l’identique » des éléments détériorés ou disparus (à l’exemple, pour la Ferme de Villarivon, de son décor de façade peint en trompe-l’œil aujourd’hui très dégradé) ? Doit-on se limiter à un strict respect de l’utilisation des matériaux anciens ou l’emploi de matériaux et de technologies actuelles peut-il être admis, voire même apparaître souhaitable ? La visite-conférence propose ainsi une approche concrète des questionnements inhérents à toute restauration du patrimoine bâti, qu’il soit ou non protégé au titre des Monuments Historiques.

Ferme de Villarivon 104 chemin de La Combe 73700 LES CHAPELLES Les Chapelles 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes La visite des espaces de la ferme de Villarivon naguère dévolus à l’activité agricole présente un double intérêt historique et patrimonial.

Dans sa facture composite de bâtiment à vocation agropastorale astucieusement maquillé en maison de maître la bâtisse illustre en premier lieu la formidable réussite économique et sociale d’une famille « d’entrepreneurs de montagnes », du XVIIe au XIXe siècle, dans le cadre institutionnel d’anciens États de Savoie soudain dissous, en 1860-1861, à l’acide corrosif du Risorgimento et de l’Unité Italienne.

Sur le plan patrimonial par contre et en dépit de l’ultime remaniement de son décor extérieur d’inspiration patricienne en 1880, la ferme conserve néanmoins dans sa logique de bâtiment à la vocation hybride, à la fois agropastorale et « résidentielle », toutes les fonctions caractéristiques d’une « usine à vaches » indissociable, dans les hautes vallées des Alpes du nord, de l’essor d’une florissante économie du gruyère initiée à l’entame des Temps Modernes. Car abrités sinon camouflés derrière son imposante façade que rythment sur trois niveaux, comme sur le mur de scène d’un théâtre antique, un savant alignement d’ouvertures vraies ou figurées, fenils, greniers, étables et fosse à fumier assurent effectivement toutes les fonctions nécessaires à l’hivernage d’un abondant bétail composé de plusieurs dizaines de bovins, de chèvres et de moutons. Au-delà du simple artifice cependant, si les domestiques et autres garçons de ferme cohabitent bel et bien avec les animaux ici aussi, à la manière accoutumée de la plupart des villageois de Haute-Tarentaise, les propriétaires jouissent de leur réussite de paysans parvenus aux deux extrémités de ce paravent urbain assorti de sa chapelle privative, dans le confort de deux logements ostensiblement aménagés selon les standards contemporains du goût bourgeois. A l’attention des visiteurs : le parking étant extrêmement difficile en toute saison dans Villarivon, les visiteurs sont instamment priés de garer leur véhicule sur l’aire de stationnement et de manœuvre des cars scolaires située à l’aval du hameau en bordure de la Route de Bellentre, au niveau du panneau indicateur d’entrée dans la localité, avant de rejoindre l’intérieur du village à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Bruno Berthier