Créateurs / Créatrices en herbe : à la ferme, pour fabriquer en s’amusant! Ferme de TUCO, 17 juillet 2023, Moncorneil-Grazan.

Créateurs / Créatrices en herbe : à la ferme, pour fabriquer en s’amusant! 17 – 26 juillet Ferme de TUCO 620€ tout inclus

LE SEJOUR: Couper, coller, assembler, décorer, avec du matériel, de la récup’ ou encore des éléments naturels collectés dans la forêt tels que des plumes, graines, fleurs … Tu pourras ainsi fabriquer toi-même des objets à ramener en souvenir à la maison ou à offrir en cadeau (ex : papier à lettre, mobile, jeu de société, bijou ou encore un instrument de musique). L’équipe d’animation te proposera également des ateliers collectifs de fabrication de pain, de cabanes, de murs en terre-paille. Chacun sera libre de se créer son programme en touchant à plein d’univers du bricolage. Ce sera aussi pour toi l’occasion de te faire de nouveaux copains et de découvrir les activités rythmant la vie de la ferme, sans oublier bien sûr les grands jeux et les veillées.

CADRE DE VIE : Hébergement à la ferme du Tuco dans le Gers, au milieu des bois et des champs. Les propriétaires Marie et Pierre se feront une joie de te faire découvrir leur ferme et tous ses animaux. Tu dormiras dans des tentes Marabout installées sur le terrain. Des bâtiments en dur abritent la cuisine, la salle à manger, les sanitaires et une infirmerie.

Ferme de TUCO Moncorneil-Grazan 32 Moncorneil-Grazan 32260 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561535412 »}, {« type »: « email », « value »: « sejours.vacances@aroeven-toulouse.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T20:30:00+02:00

2023-07-26T09:00:00+02:00 – 2023-07-26T17:30:00+02:00

nature campagne

