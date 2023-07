L’itinérance à portée de vélo ferme de trevero Sérent, 14 juillet 2023, Sérent.

L’itinérance à portée de vélo 15 – 30 juillet ferme de trevero Prix libre dans une fourchette allant de 300€ à 700€ (par pallier de 50€), selon les possibilités des familles.

Cet été, viens prendre un bol d’air chez les éclés

Un séjour 100% Nature

Nous allons planter nos tentes au milieu des champs et nous allons explorer et manipuler les techniques de vie en en pleine nature : veillées au coin du feu, construction de son camp de base, observation des étoiles…

On ira faire des grands jeux dans les villages ou dans les bois. On pourra construire des cabanes et faire des randonnées…

Les plus petits camperont dans un espace boisé au milieu d’une ferme et pourront s’occuper des animaux et ramasser des legumes.

Les plus grand seront en itinérance autour du camp de Base, à pied ou à vélo!

Le séjour se déroule sur la petite commune de Sérent, à la ferme de Trévero!

Les principaux objectifs

« Un projet d’éducation basé sur une auto éducation progressive collective »

Le camp doit être l’occasion pour tous les participants, jeunes et adultes, de se développer personnellement et collectivement. Ainsi répartis par tranches d’âge, les enfants et les jeunes auront l’occasion de participer activement à leur propre éducation ; ils apprendront en faisant de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes et en trouvant eux-mêmes les solutions aux problèmes auxquels ils seraient confrontés.

Aux différentes tranches d’âges correspondent différentes responsabilités et différents niveaux d’autonomie, ainsi les attentes et les droits des enfants ne seront pas les mêmes en fonction de leur tranche d’âge. Les plus grands pourront être amenés à encadrer des activités pour les plus jeunes, dans l’optique d’échange entre les branches et d’éducation collective.

« Une organisation où enfants et jeunes sont acteurs démocratiques de la vie collective »

Les enfants auront la possibilité de s’exprimer avec différents moyens : thermomètre de l’humeur, conseils des jeunes, temps avec les responsables, etc. L’équipe d’animation sera vigilante au besoins et attentes des enfants de manière à pouvoir mettre en place des changements ou des améliorations sur le camp si nécessaire. Les choix des enfants pourront porter aussi sur l’élaboration des menus, et sur certains temps d’activités que les enfants pourront proposer et mener eux-mêmes!

« Une auto gestion de la vie quotidienne, terrain d’apprentissage de l’autonomie et de la solidarité »

La vie quotidienne nécessite l’implication de tous, à des échelons différents en fonction de l’âge. L’apprentissage de l’autonomie et de la solidarité passe en effet par la gestion de la vie quotidienne en essayant (même si c’est difficile) de faire en sorte que les tâches de la vie quotidienne ne soient pas vues comme des corvées mais comme un passage nécessaire pour que la vie collective fonctionne correctement.

« L’organisation d’activités et de projets, avec la nature comme terrain d’aventure, de découverte, d’expérience »

Le choix de faire le camp en plein air et sans structure en dur n’est pas un choix par défaut ! L’objectif est de montrer par du concret aux enfants qu’on peut vivre des beaux moments dans la nature, en toute simplicité, et déconnectés des écrans le plus souvent possible.

Le camp sera intégralement sous toile, avec douches solaires et toilettes sèches.

L’objectif est aussi de découvrir la région, l’environnement du camp, à travers, par exemple, des randonnées.

En particulier les plus grands seront en itinérance à pied ou à vélo!

Nos intentions Educatives

– Eduquer à l’écocitoyenneté, ou la réflexion sur la manière d’acquérir des habitudes de vie compatibles avec l’impératif écologique.

– Favoriser l’expression des enfants

– Pratiquer l’itinérance

Vers une alimentation durable et une réduction des déchets:

Priviligier une alimentation bio, locale (contact de producteurs locaux légume, fromage, viande…) et essayer de diminuer la consommation de viande. Cela est facilité par le fait que nous campions dans une ferme et qu’un des co-propriétaire a pu nous donner les adresses des maraîchers / paysans aux alentours.

Bien accompagner les enfants dans cette démarche à travers plusieurs activités sur l’impact écologique de l’alimentation, adaptées aux âges des enfants, et des temps ou les enfants peuvent décider du repas démocratiquement, en débattant et confrontant leurs arguments.

Organiser des temps de débats, d’échange, de conseils d’enfants pour permettre à chacun d’exprimer librement ses opinions et de pouvoir participer à la prise de décision collective.

Mise en place d’activités liées à l’expression: théâtre, contes, chants, dessins…

Garder à l’esprit que tout le monde n’est pas à l’aise avec l’expression en publique.

Pratiquer l’itinérance

A pied ou à vélo, monter et démonter sa tente tous les jours pour la réinstaller ailleurs; découvrir de nouveaux paysages, aller à la rencontre des habitants…

Pratiquer un mode de transport doux et respectueux de l’environnement.

Viser le dépassement de soi, sans pour autant aller au-delà de ce qui est possible…

ferme de trevero Ferme de trévero Sérent 56460 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T15:59:00+02:00

2023-07-30T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T00:00:00+02:00

EEDF