Vaucluse Journée Européenne de la Migration – Vaucluse – Monieux – St Hubert Ferme de St Hubert Monieux, 7 octobre 2023, Monieux. Journée Européenne de la Migration – Vaucluse – Monieux – St Hubert Samedi 7 octobre, 08h00 Ferme de St Hubert Inscription obligatoire par mail / Merci de communiquer votre nom, votre n° de portable et le nombre de participant.e.s Venez rejoindre les bénévoles du GL LPO PACA Ventoux pour comprendre le phénomène de la migration et tenter d’observer les oiseaux en partance pour le sud de l’Europe et l’Afrique afin de rejoindre leurs quartiers d’hiver.

Prévoir une paire de jumelles pour observer les différentes espèces qui seront présentes sur le site.

Si la météo n'était pas favorable, l'évènement serait reporté au dimanche 08/10. Ferme de St Hubert D5 – Monieux Monieux 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

migration vaucluse

