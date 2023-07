Découverte enchantée : un voyage à travers le patrimoine et la nature préservée Ferme de Solamoure Coueilles, 16 septembre 2023, Coueilles.

Découverte enchantée : un voyage à travers le patrimoine et la nature préservée Samedi 16 septembre, 14h00 Ferme de Solamoure Gratuit. Sur inscription.

Marc Enjalbal, botaniste au CEN Occitanie, vous emmènera explorer les espaces naturels autour de la ferme, gérés et entretenus par le Conservatoire depuis 2021. Vous cheminerez avec lui à travers la faune et la flore automnales.

Ce magnifique site compte pas moins de 215 espèces végétales, dont 5 espèces déterminantes, et 201 espèces animales, dont 18 espèces à fort enjeu, tout au long de l’année !

Ferme de Solamoure Le Bourg, 31230 Coueilles Coueilles 31230 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « emmanuelle.duckwitz@cen-occitanie.org »}] Cette ferme a été restaurée à l’identique, dans le respect de l’authenticité de ses matériaux, pour la mise en œuvre et la finition.

La ferme de Solamoure s’insère dans un paysage de 22 hectares, dont la gestion est assurée par le conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées.

Ici 201 espèces animales, dont 18 à fort enjeu, et 215 espèces végétales, dont 5 espèces déterminantes ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), ont tout l’espace pour bien vivre et épater les visiteurs !

Classement ENS (Espace Naturel Sensible) en 2020.

Signature ORE (Obligation Réelle Environnementale) pour 99 ans en 2021. D3 direction Lihac, 1.5km à droite après croisement D626.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Marc Enjalbal – CEN Occitanie