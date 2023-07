À la découverte du domaine de Pontcharrost Ferme de Pontcharrost Donzy, 16 septembre 2023, Donzy.

Venez découvrir la ferme de Pontcharrost, un ancien domaine rural bien conservé qui appartenait en 1590 au lieutenant de baillage de Donzy, assassiné cette année-là.

À partir de 14h, l’association Quand MEL s’en mêle vous accueillera et vous mettra au défi d’une enquête policière tout public : un notable de Donzy ayant été retrouvé mort, vous mènerez l’enquête, résoudrez les énigmes et démasquerez l’assassin.

Un espace détente et buvette avec boissons et gâteaux vous accueillera sur place. Vous pourrez également découvrir une exposition rappelant la vie du domaine de Pontcharrost au siècle dernier

De 18h à 22h, une vingtaine d’artisans du Donziais vous présenteront en nocturne leur travail et leurs réalisations.

Ferme de Pontcharrost 58220 Donzy Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Ferme ancienne à tourelles et cour enclose, avérée en 1590 comme appartenant au lieutenant de baillage de Donzy. Animation tout public en après-midi et marché artisanal en nocturne. parking sur place. La ferme de Pontcharrost se trouve à l’extérieur de Donzy. Pour y accédez, il faut emprunter la route de la Belle étoile et prendre le chemin de Pontcharrost (au niveau de curseur sur la carte). La ferme se trouve au bout.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

© Michel Barrière