Dans le bec du moineau, contes et gembré Ferme de Pierre Vieille Cornillac, 27 juillet 2023, Cornillac.

Cornillac,Drôme

Dans le bec du moineau, oiseau rebelle qui n’en a pas l’air, il y a des histoires insolentes pour grands et petits, piochées dans la poussière sous le baobab….

2023-07-27 21:00:00 fin : 2023-07-27 . .

Ferme de Pierre Vieille Pierre Vieille

Cornillac 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the beak of the sparrow, a rebellious bird who doesn’t look like one, there are cheeky stories for young and old, plucked from the dust under the baobab tree…

En el pico del gorrión, un pájaro rebelde que no lo parece, hay historias descaradas para grandes y pequeños, arrancadas del polvo bajo el árbol baobab…

Im Schnabel des Spatzes, eines rebellischen Vogels, der nicht so aussieht, befinden sich freche Geschichten für Groß und Klein, die aus dem Staub unter dem Affenbrotbaum gepflückt wurden…

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale