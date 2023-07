Stage de cueillette et distillation de lavande aspic sauvage avec les ânes Ferme de Perdicus Villeperdrix, 12 juillet 2023, Villeperdrix.

Villeperdrix,Drôme

Cueillette et distillation de Lavande Aspic sauvage : au cours d’un stage de 3 jours, nous vous accompagnons avec nos ânes pour une expérience immersive de reconnaissance et de cueillette de plantes comestibles et médicinales.

fin : . EUR.

Ferme de Perdicus

Villeperdrix 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gathering and distilling wild Lavender Aspic: during a 3-day course, we accompany you with our donkeys for an immersive experience of recognizing and gathering edible and medicinal plants

Recolección y destilación de Aspic de lavanda silvestre: durante un curso de 3 días, le acompañamos con nuestros burros para vivir una experiencia de inmersión en el reconocimiento y la recolección de plantas comestibles y medicinales

Sammeln und Destillieren von wildem Aspik-Lavendel: Während eines dreitägigen Kurses begleiten wir Sie mit unseren Eseln auf einer immersiven Erfahrung des Erkennens und Sammelns von essbaren und medizinischen Pflanzen

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale