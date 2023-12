Fête Bio Ferme de Nondance Chapelle-des-Bois, 11 août 2024, Chapelle-des-Bois.

Chapelle-des-Bois Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 10:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

22e édition du marché bio et artisanal de Chapelle des Bois. Une 60aine d’exposants seront présents : fruits et légumes, fromage, pain, miel, charcuterie, confitures, huiles, farines, tisanes, vins et alcools, vêtements, ustensiles de cuisine, cosmétiques, produits d’entretien, articles thérapeutiques, livres, associations et organismes d’information…etc.

Organisé par l’association du village Tourisme Vert et Blanc, avec le soutien de la commune de Chapelle des Bois, du Département du Doubs et des bénévoles.

Entrée libre.

Ferme de Nondance

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



