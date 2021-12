Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer, Var Ferme de Noël Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer

Var

Ferme de Noël Saint-Cyr-sur-Mer, 16 décembre 2021, Saint-Cyr-sur-Mer. Ferme de Noël Village de Noël Parking Gabriel Péri – Centre ville Saint-Cyr-sur-Mer

2021-12-16 10:00:00 – 2021-12-16 20:00:00 Village de Noël Parking Gabriel Péri – Centre ville

Saint-Cyr-sur-Mer Var Saint-Cyr-sur-Mer Mini-ferme avec une trentaine d’animaux (vache, mouton, âne, cochons, poules, lapins chèvre…) accueil@saintcyrsurmer.com +33 4 94 26 73 73 http://www.saintcyrsurmer.com/ Village de Noël Parking Gabriel Péri – Centre ville Saint-Cyr-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-12-20 par Office de tourisme de Saint Cyr sur Mer

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer, Var Autres Lieu Saint-Cyr-sur-Mer Adresse Village de Noël Parking Gabriel Péri - Centre ville Ville Saint-Cyr-sur-Mer lieuville Village de Noël Parking Gabriel Péri - Centre ville Saint-Cyr-sur-Mer