TRAITE OUVERTE ET DÉCOUVERTE DE L’ÉLEVAGE Ferme de Nermoux, 3 mai 2023, Nalliers. Traite ouverte : Découverte de la traite, des pâturages et des animaux, Dégustation et vente de fromages au lait cru de notre ferme. Sur réservation..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 18:00:00. .

Open milking: Discovery of milking, pastures and animals, tasting and sale of raw milk cheeses from our farm. On reservation. Ordeño abierto: descubrimiento del ordeño, de los pastos y de los animales, degustación y venta de quesos de leche cruda de nuestra granja. En la reserva. Offenes Melken: Entdeckung des Melkens, der Weiden und der Tiere, Verkostung und Verkauf von Rohmilchkäse aus unserem Hof. Nach vorheriger Anmeldung. Mise à jour le 2023-03-14 par Vendée Expansion

